Глава Рузы Николай Пархоменко провел прием жителей в рамках проекта "выездной администрации" на Беляной Горе

04 Августа 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Байкал превратят в СПА?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo


Студенческая виза в Великобританию с компанией Imperial & Legal

Общество Московская область
Фото: ruzaregion.ru

Глава Рузы Николай Пархоменко провел прием жителей в рамках проекта "выездной администрации" на Беляной Горе

Глава Рузского городского округа (Московская область)  Николай Пархоменко накануне провел прием жителей в Доме культуры поселка Беляная Гора в рамках работы «Выездной администрации». Во встрече также приняли участие профильные заместители, руководители управлений и учреждений округа, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.  

«Начальник Старорузского территориального отдела Григорий Толкачев рассказал собравшимся о проделанной в поселке работе и о планах на текущий год, – сообщил Николай Пархоменко в своем Телеграм-канале, – После этого профильные заместители, руководители управлений и учреждений муниципалитета провели личный прием. Жители задавали вопросы, касающиеся жилищно-коммунального хозяйства, газификации, благоустройства и других сфер. Все просьбы и проблемы занесены в протокол и приняты в работу».

прием граждан, руза(2023)|Фото: ruzaregion.ru

Глава муниципалитета также отметил обращение старосты Беляной Горы Светланы Феценец с вопросом об установке мемориальных плит.

«Вместе со Светланой мы осмотрели место, выбранное по предложениям жителей, где через некоторое время будут установлены мемориальные плиты, а также соответствующим образом обустроена прилегающая территория», – сообщил Николай Пархоменко.

прием граждан, николай пархоменко(2023)|Фото: ruzaregion.ru

«Выездная администрация» – это уникальный формат, который помогает максимально эффективно выстроить прямой диалог с жителями, из первых уст услышать об их проблемах и улучшить работу органов местного самоуправления и профильных учреждений муниципалитета.

Теги: руза, прием граждан, выездная администрация, николай пархоменко


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети