Глава Рузы Николай Пархоменко провел прием жителей в рамках проекта "выездной администрации" на Беляной Горе

Глава Рузского городского округа (Московская область) Николай Пархоменко накануне провел прием жителей в Доме культуры поселка Беляная Гора в рамках работы «Выездной администрации». Во встрече также приняли участие профильные заместители, руководители управлений и учреждений округа, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Начальник Старорузского территориального отдела Григорий Толкачев рассказал собравшимся о проделанной в поселке работе и о планах на текущий год, – сообщил Николай Пархоменко в своем Телеграм-канале, – После этого профильные заместители, руководители управлений и учреждений муниципалитета провели личный прием. Жители задавали вопросы, касающиеся жилищно-коммунального хозяйства, газификации, благоустройства и других сфер. Все просьбы и проблемы занесены в протокол и приняты в работу».

Глава муниципалитета также отметил обращение старосты Беляной Горы Светланы Феценец с вопросом об установке мемориальных плит.

«Вместе со Светланой мы осмотрели место, выбранное по предложениям жителей, где через некоторое время будут установлены мемориальные плиты, а также соответствующим образом обустроена прилегающая территория», – сообщил Николай Пархоменко.

«Выездная администрация» – это уникальный формат, который помогает максимально эффективно выстроить прямой диалог с жителями, из первых уст услышать об их проблемах и улучшить работу органов местного самоуправления и профильных учреждений муниципалитета.