04 Августа 2023
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Фото: Накануне.RU

"Пешком быстрее было донести". На Урале месяцами не могут найти документы погибшего участника СВО

На Среднем Урале семье погибшего участника специальной военной операции уже пятый месяц не могут назначить соответствующую выплату, оформить страховку и компенсировать затраты на погребение. О новом вопиющем случае рассказал депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов.

Как сообщил он в своем Telegram-канале, оказалось, что нужные документы затерялись где-то между Ирбитом и Еланью. При этом в военкомате заявили, что пакет документов поступил в воинскую часть.

"Воинская часть их не обнаружила. Интересно. Я еще могу понять, когда бумажный документ теряется между Владивостоком и Ростовом. Но тут? Пешком быстрее было донести", - негодует Иванов.

Депутат отметил, что к военкомату у него претензий нет, поскольку тот вручил Орден Мужества погибшего его жене и дочери, а также назначил пенсию по потере кормильца. В итоге парламентарий обратился в военную прокуратуру ЦВО, после чего военкомат повторно собрал документы и направил их в воинскую часть.

"Уверен, под чутким надзором прокурорских работников бумаги дойдут до места назначения и семья героя получит все, что ей положено", - заключил Максим Иванов.

Ранее он рассказывал о другом случае, когда мобилизованный на СВО уралец почти год не получает положенные ему выплаты.

Теги: документы, СВО, выплаты, депутат


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