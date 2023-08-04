В Тюменской области с больницы взыскали компенсацию за смерть пациента

С областной больницы №12 города Заводоуковск взыскали 800 789 рублей в качестве компенсации морального вреда за смерть пациента, сообщили Накануне.RU в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

С иском в суд обратился сын погибшего.

Из материалов дела следует, что 23 февраля 2022 года в отделении реанимации в селе Упорово скончался мужчина. Его сын считает, что медицинская помощь была оказана некачественно. В целом, по результатам экспертизы выявлены невыполнение, несвоевременное или ненадлежащее выполнение необходимых пациенту диагностических и\или лечебных мероприятий, оперативных вмешательств, приведшие к ухудшению состояния здоровья либо создавшие риск прогрессирования имеющегося заболевания, либо создавшие риск возникновения нового заболевания; необоснованное назначение лекарственной терапии, связанное с риском для здоровья; экспертами также отмечен дефект оформления медицинской документации.

Смерть отца стала для истца большой неожиданностью, невосполнимой утратой. В результате смерти папы истцу причинен существенный моральный вред, выразившийся в переживаниях и страданиях, до настоящего времени, он не может смириться с утратой.

Причиненные истцу нравственные страдания в связи с некачественным оказанием его отцу медицинской помощи ответчиком, в том числе повлекшем смерть папы, оценивает в размере 2 000 000 рублей.

Ответчик не согласился с иском. Представил возражения, в которых указывает, что сотрудниками медицинского учреждения были предприняты все возможные меры по оказанию медицинской помощи пациенту.



Суд, учитывая все обстоятельства дела, удовлетворил иск частично. Взыскал с больницы в пользу ответчика компенсацию морального вреда в размере 800 000 рублей, расходы по оплате государственной пошлины в сумме 300 рублей, а также расходы на оплату услуг почтовой связи с размере 489 рублей, а всего взыскать 800 789 рублей.

Решение не вступило в законную силу.