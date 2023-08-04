В Сочи усиливают охрану морского порта

В Сочи усилят охрану акватории и береговой инфраструктуры города. Решение было принято на оперативном совещании с силовиками, сообщил мэр города Алексей Копайгородский. Совещание собрали после того, как соседний Новороссийск сегодня подвергся атаке украинских дронов.

"Усиливаем периметр безопасности морского порта", - сообщил мэр. По его словам, на учете в Сочи состоит более 2,5 тыс. маломерных судов.

Также мэр сообщил, что сейчас в городе отдыхают более 200 тыс. туристов.