Нурмагомедов отказался тренировать Маска перед боем с Цукербергом

Бывший чемпион UFC россиянин Хабиб Нурмагомедов отказался тренировать американского предпринимателя Илона Маска перед поединком против руководителя корпорации Meta (признана в России экстремистской) Марка Цукерберга.

"Илон Маск хотел, чтобы Хабиб Нурмагомедов готовил его к бою против Цукерберга. Но Хабиб отказался от этого, причины нам не известны", - сказал ТАСС источник, знакомый с ситуацией, добавив, что организацией данного проекта занимался генеральный директор UFC Eurasia Андрей Громковский.

Напомним, в конце июля выяснилось, что 51-летнй предприниматель Илон Маск, один из самых богатых людей в мире, начал подготовку к поединку с Марком Цукербергом. Известный тренер боевых искусств, обладатель черного пояса по джиу-джитсу Лекс Фридман рассказал, что провел с Маском тренировку в рамках подготовки к бою.

"Я крайне впечатлен его силой, мощью, умением работать ногами и [навыками] в партере. Это было эпично", - сказал Фридман.

До этого Илон Маск вызвал Марка Цукерберга на поединок, и тот принял вызов. Маск предложил провести бой в октагоне Лас-Вегаса. При этом мать Маска Мэй, известная модель, заявила, что запрещает сыну махать кулаками и призвала вести бои только сидя в креслах, на словах.