04 Августа 2023
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Общество Владимирская область
Фото: Накануне.RU

Во Владимирской области с 5 августа по 13 августа установлен особый противопожарный режим

В связи с прогнозируемым повышением пожарной опасности в лесах Владимирской области с 5 августа по 13 августа установлен особый противопожарный режим. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Авдеев, сообщает пресс-служба правительства региона.

Особый противопожарный режим устанавливает дополнительные требования пожарной безопасности, правила поведения людей, порядок организации производства и содержания помещений (территорий), обеспечивающие предупреждение нарушений требований пожарной безопасности.

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В период особого противопожарного режима запрещено посещение гражданами лесов. Неконтролируемое выжигание травы и мусора, неосторожное обращение с огнём в лесах и лесопарковой зоне (курение, брошенная спичка, не затушенный костёр) может привести к непоправимым последствиям – лесным пожарам, и, как следствие, гибели людей, уничтожению имущества. В это время категорически запрещается разводить костры и сжигать мусор, выжигать траву в неустановленных местах на всех категориях земель.

Ответственность за нарушения правил пожарной безопасности, беспечное обращение с огнём предусмотрена в Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях и влечёт наложение штрафных санкций на виновных лиц.

Если вы стали свидетелем возникновения лесных пожаров или иных нарушений лесного законодательства РФ, сообщите об этом в региональную диспетчерскую службу по круглосуточным номерам телефонов: 8-800-100-94-00, (4922) 45-90-06, (4922) 45-90-02, также можно воспользоваться мобильным приложением «Берегите лес».

Теги: особый противопожарный режим, александр авдеев, пожарная безопасность


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