20-летнюю девушку подговорили поджечь военкомат в Орехово-Зуево

Очередная попытка поджога военкомата: на этот раз пироманкой оказалась 20-летняя девушка, инцидент произошел в подмосковном Орехово-Зуево накануне вечером.

Сообщается, что девушке Ане позвонили мошенники, убедили в необходимости взять кредит (представились сотрудниками банка). Она согласилась, но тут ей заявили, что кредит не дадут, поскольку девушка не работает.

Затем девушке, якобы, предложили 250 тыс. руб., если она согласится поджечь военкомат.

Ане перевели 5 тыс. руб. на покупку канистры бензина, с которым она приехала к зданию военного комиссариата. Но, увидев охрану, девушка передумала и побежала домой. Охрана успела ее заметить и кинулась в погоню.

Сейчас с девушкой работают следователи – пытаются установить подстрекателя, передает Shot.