Суд в Вашингтоне не стал арестовывать Трампа по делу о штурме Капитолия

Суд в Вашингтоне решил не арестовывать экс-президента США Дональда Трампа по делу о вмешательстве в выборы в 2020 году и штурме Капитолия.

Прокуратура постановила, что с Трампа следует взять обязательство о явке по вызову и соблюдении законов, передает РИА Новости. Суд это требование поддержал. Трамп согласился с выдвинутыми условиями, в частности, согласился сдаться, если его признают виновным. При этом политик заявил о своей невиновности.

В начале июня Трамп сообщил, что его вызвали в суд. Политика через адвокатов уведомили о предъявлении обвинений в связи с хранением секретных материалов. Трамп предположил, что основанием для обвинений стала секретная документация, которую изъяли агенты ФБР при обыске в его флоридском поместье Мар-а-Лаго.