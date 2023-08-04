В Челябинске возбудили уголовное дело после нападения женщины на мальчика на детской площадке

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту травмирования 10-летнего мальчика на детской площадке в Челябинске, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

По предварительным данным, у ребенка произошел конфликт с женщиной на детской площадке. мальчик отобрал игрушку у ее сына. После этого женщина применила силу к ребенку. В результате мальчик попал в больницу.

Бастрыкину доложат о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.