04 Августа 2023
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Экономика Владимирская область
Фото: kremlin.ru

Предприниматель Михаил Тимошенко пригласил Президента России на открытие нового производственного кластера на территории ОЭЗ «Владимир»

3 августа Президент России Владимир Путин встретился с руководителями предприятий обрабатывающей промышленности страны. Среди них был и председатель совета директоров торгово-производственного холдинга «Русклимат» Михаил Тимошенко, одно из предприятий которого активно работает и развивается в Киржачском районе Владимирской области, сообщает пресс-служба правительства региона.

Говоря о текущей ситуации в обрабатывающей промышленности, глава государства оценил её как стабильную и устойчивую. 

Заместитель председателя правительства РФ – министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров отметил, что драйверами роста стали такие отрасли как радиоэлектроника, металлургия, железнодорожное машиностроение и станкостроение. В общей сложности эти отрасли прибавили за последний год 20 процентов. 

путин, мантуров, бизнесмены(2023)|Фото: kremlin.ru

Все предприниматели, участвовавшие в этой встрече, отметили эффективность, нужность и своевременность тех экономических механизмов, которые предлагает российское правительство – кредиты с низкой процентной ставкой, заказы в рамках реализации национальных проектов, поддержка МСП и другое.

Михаил Тимошенко рассказал президенту о холдинге, развитии климатической отрасли, а также получил одобрение главы государства по социальным проектам ТПХ «Русклимат» и повышению привлекательности территории присутствия. Как подчеркнул бизнесмен, у промышленного технопарка, работающего в Киржачском районе, и правительства Владимирской области сложились крепкие партнёрские отношения. Многие вопросы удаётся решить быстро, особенно, если речь идёт о совместных проектах по улучшению социальной инфраструктуры – строительству жилья, спортивных объектов.

«Успешное сотрудничество Правительства Владимирской области с ТПХ «Русклимат», другими крупными производителями, предприятиями МСП – это следствие той большой работы, которую мы сегодня называем Законом «О развитии ответственного ведения бизнеса». Этот закон полезен и эффективен и для бизнеса, и для региона, где этот бизнес развивается. Для делового сообщества – это сокращение сроков реализации отдельных процедур, оказание содействия со стороны органов исполнительной власти, для региона – это новые рабочие места, налогооблагаемая база», – отметил первый заместитель губернатора Александр Ремига.

В рамках выступления глава Русклимата высказал и своё пожелание: «Мы стремительно развиваемся и хотели бы и дальше поддерживать такой темп. Одним из инструментов для этого развития может стать промышленная ипотека. Какие минусы сейчас видим: малый объём выделяемых средств – 500 млн рублей. Предлагаю увеличить сумму ипотеки до 1,5 млрд рублей и сделать её чуть подлиннее, хотя бы лет 10. Тогда этот инструмент станет реально помогающим».

Владимир Путин пообещал рассмотреть этот вопрос совместно с минпромторгом. Воспользовавшись возможностью, Михаил Тимошенко пригласил Президента России на открытие нового корпуса с предприятиями на территории ОЭЗ «Владимир».

путин, мантуров, бизнесмены(2023)|Фото: kremlin.ru

Краткая справка. Особая экономическая зона «Владимир» промышленно-производственного типа создана 14 декабря 2022 года. Общая площадь ОЭЗ – 143,47 га. В её состав вошли территории Александровского и Киржачского районов, включая земли промышленного технопарка «Русклимат ИКСЭл», где продолжится развитие климатического кластера. На первом этапе объём инвестиций составит 18,8 млрд рублей, а к 2031 году они превысят 30,87 млрд рублей. ОЭЗ позволит создать во Владимирской области около 6000 новых рабочих мест, а дополнительные налоговые отчисления в бюджеты всех уровней в 2022-2031 годах оцениваются более чем в 40,19 млрд рублей.

Теги: русклимат, путин, оэз владимир, владимир путин, социальная инфраструктура, промышленная ипотека


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