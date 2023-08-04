04 Августа 2023
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Фото: anarchofeminism.noblogs.org

Останина снова призвала никак не ограничивать аборты

Председатель Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина снова призвала никак не вмешиваться в вопрос абортов, которые, по ее мнению, являются личным делом женщины.
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На днях в Мордовии приняли закон, запрещающий склонение женщины к аборту - уговорами, предложениями, подкупом, обманом, выдвижением иных требований избавиться от ребенка. За это устанавливается административная ответственность.

Она сказала, что "прерывание беременности — это дело исключительно женщины и мужчины, если они семейная пара". Притом что ранее она выступила против запрета уничтожать ребенка без согласия мужа.

"Это ненужный закон, не так нужно решать демографический вопрос в России. Нужно создать соответствующие условия, начиная от жилья и заработной платы. Гарантировать устройство ребенка в детский сад, школу и вуз. Государство готово помогать женщинам и их будущим детям, над этим и нужно работать", — подчеркнула депутат.

Из слов Останиной следует, что жизнь зачатого ребенка не должна приниматься в расчет.

Интересно, что сторонники абортов апеллируют к тому, что это не является путем к повышению рождаемости, но направлено ли преследование за убийство на снижение общей смертности?

Ранее просемейные организации неоднократно обвиняли Останину в лоббировании абортов.

В последние годы в России ежегодно делается около 500 тыс. абортов. Около 70% женщин хотя бы раз лишали жизни своих детей. С 1956 года, когда аборты были снова легализованы, по официальной статистике, было уничтожено более 210 млн зачатых детей, что составляет полтора населения России или восемь потерь в Великой Отечественной войне.

Мордовский закон поддержала вице-спикер Госдумы мать шестерых детей Анна Кузнецова.

"Наш опыт работы в женских консультациях и организации службы доверия для беременных доказывает важнейшую роль врача в принятии решения о сохранении жизни малыша. Данная мера [принятый закон] не только является инструментом административного реагирования на правонарушение. Это дополнительная расстановка акцентов в миссии акушера-гинеколога, давшего клятву Гиппократа и призванного защитить жизнь и здоровье наших мам и малыше", - написала Кузнецова.

Теги: аборт, Нина Останина


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