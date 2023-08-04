Похитили, били, топили, вымогали деньги: в Радужном перед судом предстанет банда

В Югре под суд пойдут двое жителей Радужного и уроженец республики Дагестан по обвинению в похищении человека, вымогательстве с применением насилия, незаконном проникновении в жилище и в похищении паспорта, сообщили Накануне.RU в пресс-службе региональной прокуратуры.

По версии следствия, в январе двое подозреваемых проникли в жилье своего знакомого, где, по данным регионального управления СКР, избили его и под надуманным предлогом о якобы имеющейся у него задолженности, вымогали у него деньги. Один из подозреваемых похитил у потерпевшего паспорт.

После этого, в августе прошлого года обвиняемые вступили в сговор с целью похищения жителя Радужного за денежное вознаграждение. Вечером, на автомобиле они прибыли к торговому центру, в котором находился потерпевший, схватив его за руки, они посадили его в машину и вывезли к водоему на территории Нижневартовского района.

Там они били мужчину, топили его в воде, вымогая деньги. Отпустили пострадавшего они с условием, что тот передаст им деньги, и после этого скрылись с места происшествия.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками правоохранительных органов обвиняемые были установлены.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.