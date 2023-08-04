Похитили, били, топили, вымогали деньги: в Радужном перед судом предстанет банда

04 Августа 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Байкал превратят в СПА?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo


Студенческая виза в Великобританию с компанией Imperial & Legal

Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Фото: spb.kp.ru/Артем Килькин

Похитили, били, топили, вымогали деньги: в Радужном перед судом предстанет банда

В Югре под суд пойдут двое жителей Радужного и уроженец республики Дагестан по обвинению в похищении человека, вымогательстве с применением насилия, незаконном проникновении в жилище и в похищении паспорта, сообщили Накануне.RU в пресс-службе региональной прокуратуры.

По версии следствия, в январе двое подозреваемых проникли в жилье своего знакомого, где, по данным регионального управления СКР, избили его и под надуманным предлогом о якобы имеющейся у него задолженности, вымогали у него деньги. Один из подозреваемых похитил у потерпевшего паспорт.

После этого, в августе прошлого года обвиняемые вступили в сговор с целью похищения жителя Радужного за денежное вознаграждение. Вечером, на автомобиле они прибыли к торговому центру, в котором находился потерпевший, схватив его за руки, они посадили его в машину и вывезли к водоему на территории Нижневартовского района.

Там они били мужчину, топили его в воде, вымогая деньги. Отпустили пострадавшего они с условием, что тот передаст им деньги, и после этого скрылись с места происшествия.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками правоохранительных органов обвиняемые были установлены.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Теги: вымогательство, похищение, суд, уголовное дело


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети