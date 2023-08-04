Улицу Мраморскую в Екатеринбурге перекроют до конца сентября

В Екатеринбурге строители скоро перекроют улицу Мраморскую.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, движение транспорта в районе дома №28 по Мраморской, от улицы Павлодарской до улицы Благодатской, будет закрыто с 22 августа по 31 сентября 2023 года. На данном участке будут проводиться работы по строительству водопровода.

Как уточнили в мэрии, при этом схема движения общественного транспорта изменена не будет. Автомобилисты смогут объехать перекрытия по улицам Павлодарской, Самолетной, Благодатской и переулку Короткий.

Ранее сообщалось, что улицу Сортировочную в Екатеринбурге на несколько месяцев закроют для автомобилистов.