Песков: Россия не готова верить на слово США о содействии экспорту зерна

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил о неготовности России верить заявлениям США по теме зерновой сделки.

"На слово — нет", — цитирует РИА Новости представителя Кремля.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты сделают все необходимое для обеспечения экспорта продовольствия из РФ в случае, если Москва вернется к зерновой сделке.

Напомним, ранее зерновую сделку обсудили главы России и Турции. Последний назвал ее "мостом мира". "Прекращение ее действия на долгий срок не соответствует интересам какой-либо из сторон", - заявил Эрдоган. Он добавил, что "Турция продолжит прилагать активные дипломатические усилия для продолжения черноморской зерновой инициативы".