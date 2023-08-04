Суд в Челябинской области просят взыскать с "Южуралзолота" 620 млн рублей

В Арбитражный суд Челябинской области поступило заявление о взыскании с "Южуралзолото группа компаний" 620 млн рублей.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда, с исковым заявлением в суд обратилась компания "Корунд-циан". Она просит взыскать с ответчика задолженность в размере 603,6 млн рублей и пени в размере 16,3 млн рублей.

Заявлении принято к производству. Предварительное судебное заседание назначено на 18 октября.