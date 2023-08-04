04 Августа 2023
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Фото: пресс-служба администрации города Сургут

Глава Сургута Андрей Филатов лично проверил подготовку котельной СГМУП "ГТС" к осенне-зимнему периоду

Глава города Сургута Андрей Филатов проверил подготовку одного из объектов СГМУП "ГТС" к осенне-зимнему периоду. На балансе предприятия – 23 котельные. Котельная №1 в микрорайоне НГДУ подает ресурс в 47 многоквартирных домов, два дошкольных, четыре учебных и одно лечебное учреждение Сургута.

В межотопительный период 2023 г. на котельной производились работы по подготовке объекта к осенне-зимнему периоду 2023-24 гг. Среди основных работ – ревизия запорной арматуры и механических фильтров, промывка сетевых теплообменников, очистка внутренних поверхностей труб котлов. Будет произведена замена газовых клапанов немецкого изготовителя на аналоги Белорусского производства.

Андрей Филатов ознакомился с работой котельной, оценил мероприятия, которые выполнило СГМУП "ГТС" в ходе подготовки к отопительному сезону.

андрей филатов(2023)|Фото: пресс-служба администрации города Сургут

"Это промежуточный контроль подготовки города к отопительному сезону. Была необходимость приехать и убедиться лично, что ключевой объект работает в режиме полной готовности. Это важно, особенно, когда речь идет об обеспечении населения водой и теплом. Предприятие должно быть готово к включению тепла к 1 сентября", – подчеркнул Андрей Филатов.

андрей филатов(2023)|Фото: пресс-служба администрации города Сургут

Все контракты заключены, выводы из прошлогодних порывов сделаны, уточнил Глава города Сургута.

"Видно, что не отстаем от сетевых графиков. Также мы работаем в части мониторинга сезона, чтобы минимизировать риски. В городе большое количество сетей, не исключены сбои. Наша задача в этом случае – оперативно реагировать, привлекать больше специалистов и материалов для предотвращения проблем", - сказал Андрей Филатов

Котельная в Сургуте(2023)|Фото: Рамиль Нуриев

Котельная в Сургуте(2023)|Фото: Рамиль Нуриев

Сегодня уже подготовлены 16 котельных из 22 запланированных. На котельных проводятся текущие и капитальные ремонты оборудования. Проведено техническое обслуживание и текущий ремонт газораспределительных сетей. Выполнены работы по техническому обслуживанию, текущему ремонту и замене необходимого оборудования на 73 объектах. На сетях тепловодоснабжения проведены гидравлические испытания и гидропневматическая промывка.

Директор СГМУП "Городские тепловые сети" Василий Юркин сообщил, что существенное мероприятие, проводимое в рамках этого сезона – это строительство котельной №7.

"Уже подписан соответствующий контракт. Этот объект даст замену старой котельной, которая построена в 1977 г. трестом "Сургутгазстрой" и была передана СГМУП "ГТС" в 1995 г. Сейчас она обслуживает социально-значимые объекты для города и жилые микрорайоны. Строительство котельной начнется в этом году", – сказал Юркин.

По его словам, заключен контракт с подрядчиком из Омска на возведение котельной. 40 млн руб. заплатят из собственных средств "ГТС", остальные деньги внесет фонд развития ЖКХ. До 1 сентября социальные объекты города должны получить тепло и воду, а в начале октября город должен быть полностью обеспечен теплом, уточнил Юркин.

Депутат Думы Сургута Владимир Клишин сообщил, что у всех предприятий городского хозяйства, которые готовятся к зиме, предусмотрен план мероприятий по подготовке к холодному сезону.

"Все мероприятия должны быть выполнены к сентябрю, получить соответствующие паспорта, которые затем будут переданы в Ростехнадзор. Никаких сомнений о выполнении в срок у депутатского корпуса нет", – сказал Клишин.

Котельная в Сургуте(2023)|Фото: Рамиль Нуриев

Котельная в Сургуте(2023)|Фото: Рамиль Нуриев

Теги: Андрей Филатов, Сургут, котельная, Василий Юркин, Владимир Клишин


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