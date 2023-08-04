04 Августа 2023
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Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Декан Тихоокеанского медуниверситета заявил, что приходится оставлять всех студентов ради сохранения зарплаты

Если раньше неуспевающих студентов отчисляли, то сегодня вузы борются за каждого двоечника, которые фактически стали хозяевами положения. Об этом заявил декан лечебного факультета Тихоокеанского государственного медицинского университета Минздрава РФ Андрей Грибань.
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Причина в том, что финансирование зависит от количества студентов.

"Раньше первые три курса отсев был 15-20%. За это никто не ругал. Сегодня мы в буквальном смысле боремся за каждого студента, потому что поменялась система финансирования. Есть у тебя 100 студентов, получи 100 рублей. Сократилось количество студентов — сократилось финансирование. А преподавателю мы не можем платить меньше. Поэтому наша основная задача — сохранять контингент", - рассказал декан.

Он отметил, что в Приморском крае примерно 12 тысяч выпускников школ, а бюджетных мест в вузах около 15 тысяч. Это приводит к тому, что уровень абитуриентов значительно снизился, ведь никакого конкурса нет и в помине.

Об этой проблеме недавно заявил народный учитель России, профессор кафедры математического анализа РГПУ Сергей Рукшин. На инженерные направления буквально некого набирать - количество потенциальных претендентов меньше, чем количество мест в вузах на технических специальностях.

В 2021 году президент РАН Александр Сергеев признал, что уровень подготовки студентов российских вузов падает.

"Из школы кто приходит?" Такие что, извините, надо таблицу умножения учить", – сказал он.

Подушевое финансирование является бичом и школьного образования.

В результате высшего образования как системы в России уже нет, остались лишь несколько отдельных сильных вузов, считает член-корреспондент РАН, доктор физико-математических наук, профессор ряда вузов Алексей Савватеев.

Теги: студенты, вузы


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