Свергнутый президент Нигера призвал США уничтожить военную хунту

Свергнутый президент Нигера Мохамед Базум опубликовал в Washington Post статью, в которой сообщил о нахождении в заложниках у военной хунты. Он призвал США и другие "демократические страны" помочь ему вернуть власть и свергнуть мятежников. Также Базум опасается, что весь африканский регион попадет под влияние ЧВК "Вагнер". Свергнутый президент заявил, что представители военной хунты начали контакты с таким же руководством соседнего государства Мали и представителями группы "Вагнера",

Базум, который пришел к власти два года назад, призывает не верить заговорщикам. Ранее они обвинили его в том, что борьба с террористами-джихадистами терпит неудачу, а экономическое взаимодействие с США и Европой наносит ущерб стране, поскольку превращает ее обратно в европейскую колонию.

Страна действительно крайне зависима от помощи извне: Базум признает, что 40% национального бюджета – это иностранные вливания, и они прекратятся в случае передачи власти хунте.

По данным CNN, Базум с женой и детьми находится под арестом в своей резиденции. Арестованы около 130 представителей прежнего правительства, многим удалось бежать.

Тем временем хунта отменила ряд соглашений о военном сотрудничестве с Францией. Французским военным предписано покинуть страну.