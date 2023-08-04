С 7 августа в Екатеринбурге пройдет последний в этом году этап опрессовок

Екатеринбургская теплосетевая компания готовится провести четвертый и заключительный в этом году этап гидравлических испытаний – опрессовок.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, испытания пройдут в уральской столице с 7 по 11 августа. Специалисты ЕТК проведут диагностику магистральных, распределительных и квартальных сетей с помощью повышения давления в подающем трубопроводе. Опрессовки состоятся в ночное время с 23:00 до 6:00.

При этом диагностика не потребует отключения горячей воды. В случае ее отсутствия горожанам необходимо обращаться в свои организации ЖКХ по месту жительства (УК, ТСЖ, РЭМП).

Напомним, на третьем в этом году этапе опрессовок, который прошел в Екатеринбурге в июле, было выявлено 16 повреждений на сетях.