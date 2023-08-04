Объем замороженных в Швейцарии частных активов РФ достиг $8,6 млрд

Объем заблокированных в Швейцарии частных российских активов составляет 8,6 миллиарда долларов. С ноября прошлого года эта цифра не изменилась.

Об этом сообщил пресс-секретарь Государственного секретариата Швейцарии по экономике (SECO) Фабиан Майенфиш, передает РИА Новости.

По его словам, страна "внимательно следит" за дискуссиями в ЕС о возможности использования активов ЦБ РФ для восстановления Украины.

Ранее сообщалось, что Швейцария считает юридически возможным использовать деньги ЦБ РФ, находящиеся в стране, для восстановления Украины. По словам Майенфиша, "на данный момент ничего не решено, но теоретически это возможно".