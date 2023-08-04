04 Августа 2023
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Фото: пресс-служба Воронежской областной думы

75% родителей недовольны цифровыми платформами для школ

Почти 75% участников опроса, проведенного общественным движением "Родители Москвы", заявляют о низком качестве учебных материалов, размещенного на специальных цифровых платформах для школьного обучения.
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Анкетирование на тему "Цифровая образовательная среда глазами родителей" проводилось в феврале-марте текущего года, в опросе приняли участие более 10 тыс. человек из 84 регионов. Целью исследования было получить оценку родителей результатов реализации Федерального проекта "Цифровая образовательная среда" (ЦОС), который в качестве эксперимента без общественного обсуждения был запущен осенью 2020 года в условиях дистанта и ковида в 14 регионах и был рассчитан на два года с датой окончания 31 декабря 2022 года. Проект собрал рекордное количество негативных отзывов на портале проектов нормативных правовых актов, но все равно был продавлен. Вскоре он был запущен и в других регионах.

Самое интересное, что, согласно постановлению Правительства РФ 2020 года о запуске эксперимента с ЦОС, Минпросвещения в течение двух месяцев с даты завершения эксперимента должно было представить доклад о результатах. Прошло уже восемь месяцев. До сих пор никакого отчета так и не обнародовано.

Согласно оросу, 81% родителей подтвердили факт внедрения ЦОС в школе: электронных досок, цифровых платформ, электронных учебников, электронных дневников и т.п. Только 5% считают ее обязательным атрибутом школьного образования.

74% родителей заявляют о низком качестве размещенного на цифровых платформах учебного материала. Около 75% родителей отмечают снижение уровня ответственности, дисциплинированности, организованности в отношении домашних заданий. Столько же отмечают снижение мотивации.

77% родителей указывают на снижение уровня знаний у школьников от цифровизации образования. Почти 90% беспокоит повышенная утомляемость и в целом ухудшение состояния здоровья своих детей.

На XXIV Конгрессе педиатров России офтальмологи заявили о наступлении "эпидемии миопии" – прогрессирующем ухудшении зрения у детей, фиксируемое в течение последних лет в связи с ускоренным загоном детей в цифровое пространство. Также отмечается ухудшение памяти и внимания, общего самочувствия, повышение утомляемости, нарушение сна и другие негативные явления. В 2020 году подобные результаты, в связи с переводом школьников на дистант, уже публиковались. После чего директор НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков ФГАУ "НМИЦ Здоровья детей" Минздрава РФ, обнародовавшего результаты, Владислав Кучма был уволен.

Напомним, в 2021 году министр цифрового развития РФ Максут Шадаев прямо сказал, что у государства нет денег на качественное образование, особенно на селе, поэтому его заменяют "цифрой".

Экс-министр просвещения Ольга Васильева отмечает, что цифровизация образования приводит к атрофии мышления.

Теги: образование, цифровизация


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