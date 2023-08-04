04 Августа 2023
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Общество Астраханская область
Фото: t.me/babushkin30/3440

Игорь Бабушкин: Каждый из детей-сирот, стоящих на учете в Астраханской области, обязательно получит свою квартиру

В посёлке Лиман продолжается строительство двух многоквартирных домов для детей-сирот. Основные работы выполнены, сети подведены. Остается внутренняя отделка и благоустройство территории. Готовность объекта - 86%. До конца года квартиры здесь получат 72 очередника. 

Как сообщает в своем телеграмм-канале губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, годами ситуация с выделением жилья сиротам была плачевная. В Лиманском районе в очереди стоит 151 человек, а в целом по области 2456. Для решения проблемы мною были предложены поправки к региональному закону. Депутатский корпус поддержал инициативу и с лета прошлого года у нас заработали ещё две меры поддержки: единовременная денежная выплата на покупку жилья и компенсация затрат на аренду. Участникам СВО из числа детей-сирот средства выделяем в первоочередном порядке.

новое жилье, окна, строительство(2023)|Фото: t.me/babushkin30/3440?single

Эта работа принесла результаты, очередь значительно сократилась. За 12 месяцев выплату получили уже 579 астраханцев. В 2023 году на эти цели мы предусмотрели 930 млн рублей. Компенсацию за найм в этом году выплачиваем 252 очередникам. Это большое подспорье для ребят на то время, пока мы не обеспечим их собственным жильем. 

малоэтажное строительство(2023)|Фото: t.me/babushkin30/3440

"Задача большая. Но каждый, кто стоит на учете в Астраханской области, обязательно получит свою квартиру", - подчеркнул Игорь Бабушкин.

Теги: жилье детям-сиротам, игорь бабушкин, новые квартиры, поселок лиман


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