04 Августа 2023
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Фото: Накануне.RU

Госуслуги "напитают" данными МВД

Минцифры наполнит Госуслуги данными МВД. На портале уже появилась графа с фактическим местом проживания пользователей, которая заполняется автоматически.

Со II квартала 2023 г. МВД, в частности, передает Госуслугам информацию о регистрации граждан по месту жительства и месту пребывания, ДТП, результатах технического осмотра автомобилей (пробег), выдаче, замене и проверке действительности общегражданского и заграничного паспортов, а также другие сведения и данные. Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) с I квартала 2024 г. будет передавать государственному информационному ресурсу воинского учета (ГИР ВУ) данные о лицах, достигших 14-летнего возраста, находящихся под стражей или в местах лишения свободы. Государство меняет подход к обмену данными между ведомствами, формируя единую базу вместо разрозненных реестров. Ускорение этой работы, возможно, связано с необходимостью создания реестра военнообязанных, приводит Forbes мнение экспертов.

В подобных случаях всегда возникает вопрос сохранности персональных данных. Например, за 2022 г. в России количество "утекших" записей персональных данных и платежной информации выросло в 2,67 раза по сравнению с годом ранее. Речь идет о 667 млн записей. По словам экспертов, число скомпрометированных записей в прошлом году более чем в 4,5 раза превысило население РФ. Каждая утечка в 2022 г. по объему выросла на треть по сравнению с 2021 г. и содержала около 940 тыс. записей.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин подписал закон о едином реестре военнообязанных и введении электронных повесток. Поправки, которые вносятся в закон о воинской службе, предполагают появление двух новых видов повесток: отправляемых заказным письмом и электронных. Последние будут автоматически приходить гражданам в их кабинеты на сайте Госуслуг. Также парламентарии выяснили, что любая сформированная в едином реестре повестка автоматически считается доставленной через семь дней, даже если получатель ее не видел на Госуслугах. Неявка же по повестке в военкомат будет приводить к новым серьезным ограничениям. Например, военнообязанного могут не выпустить из страны, наложить запрет на управление автомобилем, заключение сделок с недвижимостью и т.д. Реестр военнообязанных заработает к осеннему призыву 2023 г.

Теги: "Госуслуги", МВД, адрес


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