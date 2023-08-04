В Астраханской области создадут транспортный хаб для поставок товаров из Африки через МТК Север-Юг

Россия изучает возможность создания транспортного хаба на Востоке Африки как части коридора Север - Юг. Об этом на совещании с членами правительства заявил министр экономики Максим Решетников. В Астраханской области ведется работа по организации поставки товаров из Африки до юга Ирана через МТК.

"Наша задача - поставка товаров из Африки в Россию через юг Ирана до его севера. Дальше - через Каспийское море до Астрахани. Отсюда планируем перераспределение по РФ", - пояснил министр промышленности, торговли и энергетики Астраханской области Илья Волынский.

Из государств Африки в Россию поставляют тропические фрукты, овощи, какао-бобы. Ранее всю продукцию доставляли через европейских трейдеров.

Как заявил президент РФ Владимир Путин, сейчас готовятся соглашения о торговле с Египтом, Марокко, Тунисом. Он поставил задачу - трансформировать политическое доверие между РФ и странами Африки в экономическое сотрудничество.