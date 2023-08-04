04 Августа 2023
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Фото: Накануне.RU

В регионах УрФО отремонтируют почти 8 млн квадратных метров дорог

В этом сезоне в регионах Уральского федерального округа за счет национального проекта "Безопасные качественные дороги" планируют отремонтировать около 8 млн квадратных метров дорог. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе уральского полпредства.

На контроле аппарата полномочного представителя президента России в УрФО соблюдение сроков, технологий и качество выполняемых работ. На сегодняшний день все дорожные работы по нацпроекту идут в соответствии с графиком.

Инфографика ремонта дорог в регионах УрФО(2023)|Фото: пресс-служба полномочного представителя президента РФ в УрФО

"Дорожные работы в регионах Уральского федерального округа находятся в активной фазе и идут в соответствии с графиками, а на ряде объектов опережают намеченные планы. В полном объеме осуществляется финансирование обязательств по контрактам", - подчеркнул полпред президента России на Урале Владимир Якушев.

Основное внимание сосредоточено на состоянии региональных магистралей и повышении качества дорог в городских агломерациях. При этом целевой показатель нацпроекта "Безопасные качественные дороги", по которому 50% региональных дорог должны соответствовать нормативным требованиям, достигнут в пяти регионах из шести.

Теги: дороги, ремонт, УрФО, регионы


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