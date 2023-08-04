На предприятии в Челябинской области грузовой автомобиль повредил трубопровод

В Саткинском районе Челябинской области на территории комбината "Магнезит" грузовой автомобиль повредил опору трубопровода тепловой сети, сообщили накануне в региональном УГИБДД.

ДТП произошло днем 3 августа напротив цеха ЦМП-5. Водитель грузового автомобиля МАЗ после выгрузки ТБО проходил проверку на посту охраны и осуществил поднятие кузова. Однако он его не опустил и продолжил движение.

В результате он наехал на трубопровод и повредил его.