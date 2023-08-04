45% россиян считают себя зависимыми от гаджетов и интернета

45% россиян считают себя зависимыми от гаджетов и интернета, 13% при этом абсолютно уверены в существовании этой зависимости. Пятая часть участников опроса точно не считает себя зависимыми, пишет РБК со ссылкой на данные исследования SuperJob.

Мужчины чуть чаще чем женщины признаются в зависимости от смартфонов. Но при этом среди женщин больше тех, кто считает себя абсолютно зависимым от интернета человеком.

Чем моложе респонденты, тем чаще они отмечают у себя симптомы цифровой зависимости: среди опрошенных моложе 34 лет доля таких людей составила 57%, тогда как среди участников опроса старше 45 лет — 37%.