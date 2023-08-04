Телескоп "Джеймс Уэбб" снял в космосе объект в виде вопросительного знака

Космический телескоп "Джеймс Уэбб" обнаружил объект, напоминающий своей формой вопросительный знак.

Камера телескопа, работающая в ближнем инфракрасном диапазоне, сделала снимок объектов Хербига-Аро 46 и 47. Эти небольшие участки туманностей находятся на расстоянии 1470 световых лет от Земли.

Астрофизики полагают, что необычная форма объекта связана со слиянием нескольких галактик.

Объекты Хербига-Аро (англ. Herbig–Haro object) — это небольшие участки туманностей, связанные с молодыми звездами. Они образуются, когда газ, выброшенный этими звездами, вступает во взаимодействие с близлежащими облаками газа и пыли на скоростях в несколько сотен километров в секунду.