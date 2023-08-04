04 Августа 2023
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Фото: © NASA, ESA, CSA / Image Processing Joseph DePasquale (STScI), Anton M. Koekemoer (STScI)

Телескоп "Джеймс Уэбб" снял в космосе объект в виде вопросительного знака

Космический телескоп "Джеймс Уэбб" обнаружил объект, напоминающий своей формой вопросительный знак.

Камера телескопа, работающая в ближнем инфракрасном диапазоне, сделала снимок объектов Хербига-Аро 46 и 47. Эти небольшие участки туманностей находятся на расстоянии 1470 световых лет от Земли.

Астрофизики полагают, что необычная форма объекта связана со слиянием нескольких галактик.

Объекты Хербига-Аро (англ. Herbig–Haro object) — это небольшие участки туманностей, связанные с молодыми звездами. Они образуются, когда газ, выброшенный этими звездами, вступает во взаимодействие с близлежащими облаками газа и пыли на скоростях в несколько сотен километров в секунду.

Фото космоса.(2023)|Фото: © NASA, ESA, CSA / Image Processing Joseph DePasquale (STScI), Anton M. Koekemoer (STScI)

Теги: телескоп, космос, галактика, джеймс уэбб


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