Румыния опровергла падение российского беспилотника на своей территории
Минобороны Румынии опровергло информацию о том, что в лесу узда Тулча якобы упал российский беспилотник.
В военном ведомстве заверили, что ни один дрон не входил в воздушное пространство Румынии, пишет РИА Новости.
Минобороны прокомментировало заявление главы коммуны Чаталкиой в Тулче о том, что в среду после атаки беспилотников на порт Измаил на Украине дроны якобы пролетели над домами местных жителей и упали в лесу.
2 августа ВС России ударили по некоторым объектам в Измаиле, поразив места скопления иностранных наемников и техобслуживания, где стояли на ремонте военные катера ВСУ.
О взрывах в городе Измаил Одесской области также сообщалось в конце июля. В Измаиле находится морской торговый порт, который был задействован в зерновой сделке.