Румыния опровергла падение российского беспилотника на своей территории

Минобороны Румынии опровергло информацию о том, что в лесу узда Тулча якобы упал российский беспилотник.

В военном ведомстве заверили, что ни один дрон не входил в воздушное пространство Румынии, пишет РИА Новости.

Минобороны прокомментировало заявление главы коммуны Чаталкиой в Тулче о том, что в среду после атаки беспилотников на порт Измаил на Украине дроны якобы пролетели над домами местных жителей и упали в лесу.

2 августа ВС России ударили по некоторым объектам в Измаиле, поразив места скопления иностранных наемников и техобслуживания, где стояли на ремонте военные катера ВСУ.

О взрывах в городе Измаил Одесской области также сообщалось в конце июля. В Измаиле находится морской торговый порт, который был задействован в зерновой сделке.