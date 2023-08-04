04 Августа 2023
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Фото: Накануне.ru

Тюменская область отпразднует День рождения концертами Пелагеи и группы Иванушки Internationa

Тюменская область с размахом отпразднует 79-летие региона. Как сообщила журналистам директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер, с 14 по 20 августа по всей области запланировано более 400 мероприятий, передает корреспондент Накануне.RU.

Это тематические и познавательные программы, театрализованные представления и виртуальные экскурсии, выставки, акции, квесты, праздничные концерты с привлечением передвижных культурных комплексов и многое другое. Все мероприятия обращены к истории Тюменской области.

В Тюмени череду праздничных мероприятий откроет областной фестиваль национального творчества "ЭтноЛето". 12 августа на пешеходной зоне улицы Дзержинского тюменцев ожидает яркая концертная программа, мастер-классы, творческие лаборатории и арт-резиденции.

По традиции, торжественный прием, посвященный 79-годовщине области, проведёт глава региона Александр Моор.

На Площади 400-летия Тюмени состоятся концерты приглашенных звезд. В частности, в рамках празднования Дня Тюменской области 14 августа зрители смогут посетить концерт группы Иванушки International, 20 августа выступит певица Пелагея. Оба концерта будут бесплатными.

Здесь же будут организованы активности для детей. Большой цикл мероприятий готовят наши учреждения культуры. Музеи готовят интересные интерактивные программы, экскурсионные пешеходные прогулки, погрузят в тайны музейного закулисья.

В выставочном зале Музейного комплекса имени Словцова 20 августа состоится открытие экспозиции "Шедевры художественной коллекции" и презентация копий тактильных картин. И, конечно же, тюменцев ждёт фестиваль "Земля больших людей".

Теги: Пелагея, Иванушки Internationa, концерт


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