04 Августа 2023
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Фото:Накануне.RU

В Екатеринбурге почти на 11 часов задержали авиарейс в Астану

В Екатеринбурге на несколько часов задерживается рейс в столицу Казахстана.

Как сообщили Накануне.RU в Уральской транспортной прокуратуре, сегодня в аэропорту Кольцово произошла задержка рейса RWZ-697 по маршруту "Екатеринбург – Астана" авиакомпании Red Wings. По данным ведомства, самолет должен был вылететь 4 августа в 5 часов 55 минут, но теперь отправление планируется на 16 часов 35 минут в этот же день.

На данный рейс ожидается 86 пассажиров. О задержке их уведомили заблаговременно, а те, кто прибыл в аэропорт Екатеринбурга, размещены в гостинице "Азимут".

Как добавили в ведомстве, Свердловская транспортная прокуратура контролирует оказание услуг пассажирам при задержке рейса.

Теги: рейс, Астана, задержка, прокуратура, Екатеринбург


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