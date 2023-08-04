Опрос: почти половина жителей Екатеринбурга призналась в цифровой зависимости

Почти половина жителей Екатеринбурга признает, что в той или иной степени подвержена цифровой зависимости. Таковы данные опроса сервиса SuperJob.

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В опросе, который проводился в начале августа, принимали участие экономически активные жители уральской столицы. Как говорится в результатах исследования (есть в распоряжении Накануне.RU), зависимость от гаджетов и интернета отмечают у себя 45% екатеринбуржцев. 12% однозначно в этом уверены, а 33% – скорее уверены.

Остальные 55% утверждают, что не страдают цифровой зависимостью. 35% скорее убеждены в этом, еще 20% однозначно не видят у себя никаких ее признаков.

При этом чем младше респонденты, тем чаще они отмечают у себя симптомы цифровой зависимости.

Напомним, на днях власти Китая представили проект правил использования гаджетов с интернетом для детей. Он предполагает ограничение использования смартфонов подростками – максимум два часа в день.