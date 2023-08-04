Шойгу считает необходимыми упреждающие удары по ВСУ

Министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил передовой пункт управления группировки войск "Центр" в зоне проведения спецоперации. На командном пункте он заслушал доклад командующего группировкой генерал-лейтенанта Андрея Мордвичева, а также командиров и офицеров штаба по текущей обстановке, характеру действий противника и выполнению российскими войсками боевых задач на тактических направлениях.

Шойгу поблагодарил командование и личный состав за успешное наступление на Красно-Лиманском направлении и овладение более выгодных позиций. Министр обороны РФ обратил особое внимание на необходимость в ходе боевых действий нанесения эффективного упреждающего огня по противнику при изгнании его с удерживаемых позиций. Данные меры позволят обеспечить максимальную сохранность жизней и здоровья российских военнослужащих.

Командующий группировкой представил Сергею Шойгу одну из многих захваченных в бою у противника единиц бронетехники, в частности, шведскую боевую машину пехоты CV-90. Данная боевая машина, поступившая на вооружение шведских вооруженных сил в 1993 г., вышла из строя и была брошена отступающими украинскими военнослужащими после поражения выстрелом из ручного противотанкового гранатомета РПГ-7.

В ходе осмотра трофейной техники Мордвичев обратил внимание Шойгу на отсутствие в поставленной странами Запада бронетехнике комплектов запасных частей, инструментов и принадлежностей, что делает невозможным проведение ее оперативного ремонта в районах боевых действий. Другим недостатком шведской бронемашины является низкий темп стрельбы. Она производится тремя магазинами по 8 снарядов, после чего требуется перезарядка, которая может составлять до одной минуты. Кроме того, у поставленных Украине шведских бронемашин отсутствует комплекс управляемого вооружения и низкая живучесть из-за высокого силуэта, сообщает Минобороны России.