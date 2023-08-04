Минобороны: Ночью над Крымом уничтожены 13 беспилотников

Минобороны РФ сообщило о пресечении атаки 13 украинских беспилотников на Крым.

Как сообщается в телеграмм-канале военного ведомства, десять БПЛА уничтожили средствами ПВО, еще три — подавили средствами радиоэлектронной борьбы. Пострадавших и разрушений нет.

Ночью советник главы Крыма Олег Крючков в своем Telegram-канале сообщил, что средства ПВО сработали в некоторых районах полуострова, все объекты сбиты.

30 июля сообщалось, что в Крыму сбили 25 украинских беспилотников. 16 беспилотников были уничтожены огнем средств противовоздушной обороны, еще девять - подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и, не достигнув цели, потерпели крушение в акватории Черного моря в районе мыса Тарханкут.