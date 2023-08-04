Екатеринбуржец отсудил деньги у Wildberries за бракованный ноутбук

Житель Екатеринбурга сумел выиграть суд у компании Wildberries.

Как сообщили Накануне.RU в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области, на сайте wildberries.ru уралец купил ноутбук, однако тот оказался с заводским браком. Покупатель неоднократно обращался через личный кабинет на сайте "Вайлдберриз" и просил данные для возврата некачественного товара продавцу. Однако никакой информации о продавце маркетплейс не сообщил, а все общение проходило только через форму обратной связи в личном кабинете и электронную переписку. Деньги в установленный законом 10-дневный срок клиенту так и не вернулись.

Екатеринбуржец пожаловался в Роспотребнадзор. Как пояснили в ведомстве, поскольку маркетплейс не предоставил информацию о продавце, ответственность за продажу товара с недостатком ложится на него самого. Специалисты подготовили претензию к ООО "Вайлдберриз" с требованием вернуть деньги за неисправный ноутбук, но она была проигнорирована.

После этого был подан иск в суд. Тот взыскал с маркетплейса в пользу екатеринбуржца не только стоимость ноутбука, но и неустойку за нарушение срока удовлетворения требований потребителя, возмещение убытков, компенсацию морального вреда и штраф.

Напомним, в прошлом году жительница закрытого уральского города Лесной засудила Wildberries из-за отказа вернуть деньги за сапоги.