ВСУ попытались атаковать Новороссийск
Минобороны России сообщило о том, что сегодня ночью вооруженные силы Украины двумя морскими безэкипажными катерами осуществили попытку атаки военно-морской базы Новороссийск.
В ходе отражения атаки безэкипажные катера были уничтожены огнем из штатного вооружения российских кораблей, осуществляющих охрану внешнего рейда военно-морской базы.
Иные детали не приведены.
"Интерфакс" со ссылкой на компанию "Каспийский трубопроводный консорциум" добавляет, что в порту Новороссийска временно запретили движение судов.