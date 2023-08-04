ВСУ попытались атаковать Новороссийск

Минобороны России сообщило о том, что сегодня ночью вооруженные силы Украины двумя морскими безэкипажными катерами осуществили попытку атаки военно-морской базы Новороссийск.

В ходе отражения атаки безэкипажные катера были уничтожены огнем из штатного вооружения российских кораблей, осуществляющих охрану внешнего рейда военно-морской базы.

Иные детали не приведены.

"Интерфакс" со ссылкой на компанию "Каспийский трубопроводный консорциум" добавляет, что в порту Новороссийска временно запретили движение судов.