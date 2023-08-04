Опрос: более половины россиян начали работать до 18 лет

54% российских граждан начали работать раньше 18 лет.

Как следует из опроса СК "Росгосстрах" и платформой по поиску работы и сотрудников hh.ru, 30% начали работать в 18-20 лет, а 15% - в 21 год или позже. Среди мужского населения больше тех, кто начал работать до 18 лет (60% против 49% у женщин). Как правило, подростки работали в сфере туризма, либо устраиваясь в качестве рабочего персонала. Чаще всего до совершеннолетия начинают работать жители Самарской (61%) и Иркутской областей (59%).

Участники опроса заявили, что начали работать до 18 лет ради финансовой независимости (51%); чтобы накопить деньги на что-то определенное (35%), чтобы с пользой проводить личное время (28%); чтобы помочь родителям (20%), чтобы содержать себя (20%), сообщает ТАСС.