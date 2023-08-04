04 Августа 2023
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Фото: Накануне.RU

СМИ: объединение пассажиров требует убрать свалки от аэропортов на фоне ЧП с птицами

Общероссийское объединение пассажиров и Международная ассоциация аэропортов направили обращения в кабмин России с просьбой прекратить действие постановления, позволяющего работу свалок в диаметре 15 км у аэропортов, либо внести в него поправки.

Речь идет о постановлении №78 от 24 января 2023 года, в котором сказано, что предельно допустимая дистанция от аэропортов до свалок и мусороперерабатывающих предприятий уменьшилась с 15 до 10 км, а в некоторых случаях и до 7,5 км. При этом по информации Росавиации, увеличивается количество столкновений авиалайнеров с птицами. На этом фоне объединение обратилось к главе правительства РФ Михаилу Мишустину с просьбой упразднить документ, который создает потенциал для возникновения авиационных инцидентов и несет угрозу жизни пассажиров.

Как заявили в Минприроды и пресс-службе Российского экологического оператора, свалки внутри установленных границ были и ранее, работая легально. Так, внутри 15-километровой зоны от аэропорта оказалось значительное количество объектов по обращению с твердыми коммунальными отходами. Они эксплуатируются на протяжении многих лет и включены в территориальные схемы обращения с мусором.

При этом правительство обязало собственников свалок до 1 сентября 2024 года пройти орнитологические исследования, которые бы могли подтвердить, что эти полигоны не привлекают птиц и имеют устройства для их отпугивания, сообщают "Известия".

Напомним, на днях самолет S7 при вылете из Иркутска столкнулся со стаей птиц. Лайнер выполнял рейс "Иркутск-Якутск".

Теги: свалки, авиация, аэропорты, самолеты


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Ранее 02.08.2023 08:14 Мск Самолет с пассажирами столкнулся со стаей птиц в аэропорту Иркутска

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