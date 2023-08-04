04 Августа 2023
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Фото: скриншот с youtube-канала &quot;All Media Company&quot;

Советник президента РФ по культуре: на фоне успеха "Чебурашки" сказки становятся тенденцией в кино РФ

В России режиссеры стали чаще обращаться к сказочным сюжетам после успеха в прокате фильма "Чебурашка".

Как сообщил советник президента РФ по культуре и председатель совета Фонда кино Владимир Толстой, также актуальны истории о непростом времени и сложном моральном выборе в духе советских фильмов. "Наверное, есть потребность сегодня в осмыслении пограничных ситуаций, каким всегда является любая война", - сообщил он.

Как считает советник, в этом направлении нужно стремиться к советским фильмам, но уже на современном уровне. "У нас славная история советского военного кино, которое было одновременно патриотичным, качественно сделанным и популярным у зрителя. Надо достигать таких высот, но на современном уровне", - призвал Толстой.

По его словам, сейчас в кинотеатрах России наблюдается традиционный дефицит релизов, но уже осенью это будет исправлено. По итогам текущего года "будут результаты неплохие, и тот небольшой провал, который мы сейчас ощущаем, он просто обусловлен тем, что летом действительно зритель наш не приучен ходить, и производители фильмов не любят ставить [премьеры]", сообщает ТАСС.

Напомним, в России продюсерская компания "Наше шоу" готовит к выпуску семейное музыкально-цирковое шоу "Чебурашка". Инвестиции в проект составили 200 млн руб.

Теги: кино, Чебурашка


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Ранее 01.08.2023 08:08 Мск В России растет дефицит кадров в киноиндустрии

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