Продавцов обяжут указывать цену товара за килограмм и литр

04 Августа 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Байкал превратят в СПА?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo


Студенческая виза в Великобританию с компанией Imperial & Legal

Общество В России
Фото: Накануне.RU

Продавцов обяжут указывать цену товара за килограмм и литр

В России торговлю обяжут указывать стоимость продукции за килограмм или литр.

Соответствующий проект закона получил поддержку правового управления Госдумы. Документ получил положительный отзыв правового управления Думы и рекомендован к рассмотрению. Как ожидается, его примут уже в октябре.

Это позволит избежать случаев, когда продавцы снижают вес товара при сохранении размера упаковки и отпускной цены, а также уменьшают количество продукта в упаковке без изменения цены, например, продавая девять яиц в упаковке вместо десяти.

Как сообщил автор инициативы вице-спикер Госдумы Борис Чернышов, сегодня можно увидеть, что цена за товар не меняется или становится немного дешевле, а вот количество продукции сокращается. Парламентарий указал, что такая ситуация вызывает раздражение и недоверие потребителей.

Зампред комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш считает, что обязательство магазина указывать не просто цену за товар, но и стоимость пропорционально весу, объему или количеству повысит информированность потребителей.

Глава Общественной потребительской инициативы Олег Павлов заявил, что потребитель будет четко понимать, сколько стоит конкретный товар за килограмм или литр, и ему будет проще сравнивать с аналогичными продуктами на полке. При этом реализация инициативы приведет к тому, что на ценнике увеличится количество информации, которая будет хуже читаться и восприниматься, сообщают "Известия".

Теги: продукты, магазины, Госдума


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети