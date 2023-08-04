Продавцов обяжут указывать цену товара за килограмм и литр

В России торговлю обяжут указывать стоимость продукции за килограмм или литр.

Соответствующий проект закона получил поддержку правового управления Госдумы. Документ получил положительный отзыв правового управления Думы и рекомендован к рассмотрению. Как ожидается, его примут уже в октябре.

Это позволит избежать случаев, когда продавцы снижают вес товара при сохранении размера упаковки и отпускной цены, а также уменьшают количество продукта в упаковке без изменения цены, например, продавая девять яиц в упаковке вместо десяти.

Как сообщил автор инициативы вице-спикер Госдумы Борис Чернышов, сегодня можно увидеть, что цена за товар не меняется или становится немного дешевле, а вот количество продукции сокращается. Парламентарий указал, что такая ситуация вызывает раздражение и недоверие потребителей.

Зампред комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш считает, что обязательство магазина указывать не просто цену за товар, но и стоимость пропорционально весу, объему или количеству повысит информированность потребителей.

Глава Общественной потребительской инициативы Олег Павлов заявил, что потребитель будет четко понимать, сколько стоит конкретный товар за килограмм или литр, и ему будет проще сравнивать с аналогичными продуктами на полке. При этом реализация инициативы приведет к тому, что на ценнике увеличится количество информации, которая будет хуже читаться и восприниматься, сообщают "Известия".