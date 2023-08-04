04 Августа 2023
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Экономика В России
Фото: Накануне.ru

В России может подешеветь водка

Министерство финансов России подготовило проект приказа о снижении минимальной стоимости на этиловый спирт из пищевого сырья.

Цена опустится с 68 до 55 руб. за 1 лит.

Как сказано в сообщении ведомства, это позволит производителям этилового спирта более гибко адаптироваться к меняющейся конъюнктуре рынка вслед за снижением себестоимости такой продукции. Как отмечает Минфин, из-за высокого урожая в прошлом году на внутреннем рынке подешевело зерно. По итогам сезона 2022/23 г. отечественные сельхозпроизводители собрали 159 млн т зерновых, что стало рекордом.

В итоге на конец июля пшеница 4-го класса стоила 12 тыс. 745 руб. за 1 тонну, что на 8,4% ниже уровня 2022 года. Как говорят эксперты, уменьшение минимальной цены на этиловый спирт приведет к снижению себестоимости производства водки. Такая мера позволит поддержать крупных производителей этого алкогольного напитка. Как следствие, это позволит удержать уровень розничных цен для конечного потребителя, сообщают "Ведомости".

Теги: водка, спирт, алкоголь


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