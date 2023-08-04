В ЛДПР предложили обязать предпринимателей индексировать зарплаты

В России необходимо установить обязанность для работодателей внебюджетной сферы индексировать заработную плату в соответствии с уровнем инфляции.

С такой инициативой выступил глава думского комитета по труду Ярослав Нилов (ЛДПР). В ближайшее время он намерен внести в Госдуму соответствующие поправки. Сегодня порядок действий по индексации зарплат прописан только в отношении бюджетных организаций. Как считает депутат, права работников внебюджетной сферы нарушаются, а их зарплата не индексируется. Как напомнил Нилов, ранее Роструд и Верховный суд однозначно подтвердили обязанность работодателей повышать зарплату не реже раза в год минимум на размер инфляции.

Поправки Нилова будут обсуждаться на трехсторонней комиссии с участием профсоюзов, правительства и работодателей, для того чтобы выработать оптимальное решение. Как считает парламентарий, необходимо усилить ответственность всех работодателей за неисполнение обязанности по индексированию зарплаты сотрудников.

В настоящее время за нарушение трудового законодательства наступает административная ответственность - предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц и индивидуальных предпринимателей в размере от 1 тыс. руб. до 5 тыс. руб., на юрлиц – от 30 тыс. до 50 тыс. руб.

Как сообщил партнер юридической компании LuckyLegal Владислав Немыкин, люди на местах зачастую не получают положенную индексацию, но обращаться за юридической помощью не спешат из-за опасений навлечь гнев работодателя или начальства и потерять в итоге в борьбе за свои права рабочее место, сообщают "Ведомости".

Напомним, каждый третий работодатель в России повысил жалования своим сотрудникам во II квартале.