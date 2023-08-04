Между Нижним Новгородом и Москвой могут запустить двухэтажный скоростной поезд

На маршруте Нижний Новгород – Москва спрос пассажиров на билеты на скоростные поезда не удается полностью удовлетворить.

Как сообщил начальник Горьковской железной дороги Сергей Дорофеевский, для решения этого вопроса рассматривается возможность запуска двухэтажного поезда в 2024 году. "Несмотря на то, что мы ввели дополнительные "Ласточки", у нас вместо одинарных стали 10-вагонные ходить, к сожалению, мы полностью на 100% удовлетворить спрос пассажира не можем", - заявил он.

Отмечается, что Федеральная пассажирская компания выдала технические условия на изготовление двухэтажных вагонов, чтобы они в скоростном режиме курсировали между Нижним Новгородом и Москвой.

Состав сможет развивать скорость до 160 км/ч. Дорофеевский признал проблему, указав, что в час пик иногда не хватает билетов, сообщает ТАСС.