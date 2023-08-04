04 Августа 2023
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Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Силовикам в РФ могут дать право изменять доступ к персональным данным

Кабмин России внес на рассмотрение депутатов Госдумы проект закона, который вводит особый порядок обработки персональных данных ряда граждан.

Он также предполагает предоставление силовым ведомствам доступ к базам данных ряда лиц для их уточнения, изменения или удаления. Об этом сказано в документе в электронной базе Думы. В пояснительной записке к законопроекту сказано, что "в эпоху стремительного развития технологий, большинство из которых связаны с обработкой данных (включая искусственный интеллект), <…> вопрос обеспечения защиты информации об отдельных категориях лиц, содержащихся в информационных системах и (или) базах данных, становится наиболее актуальным".

При этом перечень отдельных лиц, в отношении которых будет устанавливаться особый порядок обработки персональных данных, установит глава государства.

Инициатива предполагает создание с 1 сентября 2025 года реестра информационных систем персональных данных, которым будет присвоена одна из категорий значимости. Предполагается, что такой реестр будет вести Минцифры, а критерии значимости информсистем персональных данных установит кабмин.

Указывается, что Минобороны, МВД, ФСБ, ФСО, а также СВР смогут направлять требование оператору информсистемы "о предоставлении доступа к информационным системам персональных данных, об уточнении, извлечении, обезличивании, о блокировании, об удалении или уничтожении персональных данных" с указанием необходимости их сохранения. Они также смогут направлять требования о восстановлении уточненных, извлеченных, обезличенных или заблокированных персональных данных.

Теги: силовики, персональные данные, законопроекты


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