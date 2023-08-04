В Ставрополе женщину отправили под домашний арест за попытку сжечь военкомат

Суд в Ставрополе назначил домашний арест женщине, которая пыталась поджечь военкомат зажигательной смесью.

Как сообщает Ставропольский городской суд, злоумышленница бросила две бутылки с легковоспламеняющейся жидкостью в здание военного комиссариата города. Женщина подозревается в совершении преступления средней тяжести - умышленном повреждении имущества на 18 тыс. руб.

Как сообщал накануне губернатор края Владимир Владимиров, местная жительница вечером 1 августа бросила бутылку с зажигательной смесью в ворота военкомата, почти сразу ее задержали. Глава региона не исключил, что она стала жертвой мошенников - незадолго до случившегося женщина переводила крупную сумму со своего счета.

Ранее в Казани и Северодвинске пенсионеры пытались поджечь военкоматы.