Слуцкий выступил с инициативой о дистанционных вступительных испытаниях для бойцов СВО

В России могут провести вступительные испытания для участников специальной военной операции.

Они могут состояться дистанционно или заочно. С соответствующей инициативой выступил глава фракции "ЛДПР" Леонид Слуцкий. Также он предложил продлить для них сроки приемной кампании в текущем году. Депутат заявил в Telegram, что обращение подготовил в адрес министерства науки и высшего образования.

По словам парламентария, он получил несколько обращений с просьбой помочь поступить в ВУЗы, потому что бойцы, находясь в зоне проведения спецоперации, не смогли вовремя сдать экзамены.

"Для нас, тех, кто ждет героев в тылу, ключевая задача - обеспечить им будущее, рабочие места, образование, возможности реализоваться дальше в жизни", - указал Слуцкий.

Ранее Верховный суд признал участие в СВО основанием для освобождения от наказания.