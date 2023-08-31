01 Сентября 2023
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Фото: скриншот видео с группы &quot;Подслушано Каменск-Уральский&quot; / vk.com/kulive

Стропальщик с туманным прошлым. Что известно о велосипедисте, подозреваемом в смерти 16-летней Даны

В ГУ МВД по Свердловской области раскрыли детали о подозреваемом в убийстве 16-летней Даны из Каменска-Уральского. О том, как ловили уральца и кем он в итоге оказался рассказал начальник пресс-службы областного главка Валерий Горелых.

По его словам, свердловчанин работает стропальщиком, живет один в трехкомнатной квартире и в целом ведет замкнутый образ жизни. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за кражу и грабеж. Сейчас мужчину проверяют на причастность к другим преступлениям, проводят проверку на полиграфе. Велосипед, одежда, в которую подозреваемый был одет в ночь убийства, и другие вещдоки были изъяты.

"Чтобы выйти на его след и опросить на предмет наличия или отсутствия алиби, сыщикам уголовного розыска пришлось сутки находиться в засаде", - отметил Горелых. Пока у правоохранителей нет данных о его причастности к гибели подростка, он может проходить по делу как свидетель.

Напомним, в начале августа Дана возвращалась домой из Екатеринбурга на последней электричке, но из-за отсутствия транспорта ей пришлось идти пешком до Красногорского района. Перед исчезновением она оставила запись в своем блоге, в которой просила "не убивать и не насиловать ее", так как она хочет дойти до дома. Позже ее тело нашли в лесу.

Сообщалось, что школьницу якобы мог погубить неизвестный наркотик. В дальнейшем было опубликовано видео, на котором незадолго до исчезновения ее преследует некий велосипедист. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Убийство".

Накануне стало известно, что дело об убийстве 16-летней Даны передадут в областной СКР после жалоб ее отца.

Теги: Дана, Каменск-Уральский, велосипедист, подозреваемый, убийство


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