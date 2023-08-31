Руководитель МЧС Дагестана ушел в отставку

Глава МЧС Дагестана Нариман Казимагамедов написал заявление об уходе по собственному желанию Об этом сообщает пресс-служба главы Республики.

"Руководитель МЧС по Республике Дагестан Нариман Казимагамедов освобожден он занимаемой должности по собственному желанию. Соответствующий указ сегодня подписал глава республики Сергей Меликов", – говорится в сообщении.

Напомним, что Казимагамедов возглавлял МЧС Республики с 2014 года. Временно исполняющим обязанности главы назначен заместитель министра Надим Велиханов.