Вильмар Барриос продлил контракт с "Зенитом" еще на несколько лет

Полузащитник Вильмар Барриос продлил свой контракт с "Зенитом". Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба.

Соглашение с колумбийским спортсменом будет действовать до конца сезона 2026/27.

Напомним, что Вильмар Барриос является двукратным чемпионом Аргентины в составе "Бока Хуниорс". В петербургский клуб он вступил в 2019 году, став за время игры за "Зенит" пятикратным чемпионом России и четырехкратным обладателем Суперкубка страны, завоевав также Кубок России.