Вильмар Барриос продлил контракт с "Зенитом" еще на несколько лет
Полузащитник Вильмар Барриос продлил свой контракт с "Зенитом". Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба.
Соглашение с колумбийским спортсменом будет действовать до конца сезона 2026/27.
Напомним, что Вильмар Барриос является двукратным чемпионом Аргентины в составе "Бока Хуниорс". В петербургский клуб он вступил в 2019 году, став за время игры за "Зенит" пятикратным чемпионом России и четырехкратным обладателем Суперкубка страны, завоевав также Кубок России.