Средний Урал завоевал 53 медали на Международном фестивале студенческого спорта

31 Августа 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Станция "Луна-25" прекратила свое существование

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Спорт Свердловская область В России
Фото: Накануне.RU

Средний Урал завоевал 53 медали на Международном фестивале студенческого спорта

Свердловская область завоевала 53 медали на Международном фестивале университетского спорта. С этого момента регион может хвастаться лучшими пловцами, самбистами и дзюдоистами, принесшими максимальное количество наград.

Напомним, что альтернативная Универсиада проходила в Екатеринбурге с 19 по 31 августа. За это время было проведено 205 соревнований по 14 летним видам спорта и разыграны 197 комплектов наград. По итогам соревнований и количеству завоеванных медалей первое место заняла Россия, второе — Китай, а тройку лидеров закрыла Бразилия.

Согласно неофициальному командному медальному зачету, лучшими вузами признаны:

  • Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта;
  • Российский университет спорта "ГЦОЛИФК";
  • Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и туризма;
  • Уральский государственный горный университет;
  • Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма.

"Сегодня мы испытываем невероятные эмоции: эмоции горячих спортивных событий, поддержки болельщиков, новых знакомств, дружбы и любви. И этот праздник не состоялся бы без вас — студентов-спортсменов, тренеров. Отдельное спасибо и низкий поклон гостеприимной уральской земле и гостеприимным людям! Юбилейному Екатеринбургу! Россия любит спорт, Россия любит гостей, приезжайте в гости! Добро пожаловать в Россию!" — сказал первый заместитель министра спорта России Азат Кадыров.

Из 53 медалей в свердловские спортсмены взяли 20 золотых, 22 серебряных и 11 бронзовых.

Атмосферу спортивного праздника в Екатеринбурге продолжит Международный турнир — Всемирные игры дружбы. Его столица Среднего Урала наравне с Москвой примет в 2024 году.

Теги: фестиваль спорта, медаль, победа


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети