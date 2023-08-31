Средний Урал завоевал 53 медали на Международном фестивале студенческого спорта

Свердловская область завоевала 53 медали на Международном фестивале университетского спорта. С этого момента регион может хвастаться лучшими пловцами, самбистами и дзюдоистами, принесшими максимальное количество наград.

Напомним, что альтернативная Универсиада проходила в Екатеринбурге с 19 по 31 августа. За это время было проведено 205 соревнований по 14 летним видам спорта и разыграны 197 комплектов наград. По итогам соревнований и количеству завоеванных медалей первое место заняла Россия, второе — Китай, а тройку лидеров закрыла Бразилия.

Согласно неофициальному командному медальному зачету, лучшими вузами признаны:

Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта;

Российский университет спорта "ГЦОЛИФК";

Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и туризма;

Уральский государственный горный университет;

Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма.

"Сегодня мы испытываем невероятные эмоции: эмоции горячих спортивных событий, поддержки болельщиков, новых знакомств, дружбы и любви. И этот праздник не состоялся бы без вас — студентов-спортсменов, тренеров. Отдельное спасибо и низкий поклон гостеприимной уральской земле и гостеприимным людям! Юбилейному Екатеринбургу! Россия любит спорт, Россия любит гостей, приезжайте в гости! Добро пожаловать в Россию!" — сказал первый заместитель министра спорта России Азат Кадыров.

Из 53 медалей в свердловские спортсмены взяли 20 золотых, 22 серебряных и 11 бронзовых.

Атмосферу спортивного праздника в Екатеринбурге продолжит Международный турнир — Всемирные игры дружбы. Его столица Среднего Урала наравне с Москвой примет в 2024 году.